В Ярославской области начали готовиться к предстоящему паводку

Ярославские дорожники начали готовиться к предстоящему паводку Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области дорожники начали готовиться к предстоящему паводку. Зима в этом году оказалась снежной, а весна, судя по всему, наступит раньше положенного срока, поэтому паводок ожидается сильный.

Департамент дорожного хозяйства региона уже начал готовить дороги и мосты к спуску талых вод.

- Наша главная задача – минимизировать последствия таяния снега, не допустить разрушения дорожных объектов, – сказал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – В настоящее время назначены ответственные лица на весь период, составлены планы противопаводковых мероприятий, уточнены порядок оповещения, расчет сил и средств к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание будет обращено на объекты дорожной инфраструктуры, подверженные вероятному воздействию весеннего паводка, – это 29 участков автодорог.

Дорожникам предстоит прочистить водопропускные трубы, убрать снег и наледь с проезжих частей и обочин. На случай ЧС заготовлены песок и щебень.

В прошлом году таяние снега не прошло для Ярославской области безболезненно. Председатель садоводческого товарищества «Мономер» даже записал видеообращение к Генеральному прокурору России с просьбой разобраться, почему их участки постоянно затапливает. Чтобы пройти на свою дачу, мужчине пришлось надеть гидрокостюм.