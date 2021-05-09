Ярославские садоводы, участки которых затопило, записали видеообращение к Генпрокурору. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Председатель садового товарищества "Мономер", которое находится в Ярославском районе недалеко от Туношны, записал видеообращение к Генеральному прокурору России. Садовод снял затопленное СНТ и попросил разобраться, почему их дачи и участки топит второй год подряд.

- У нас несчастье, у нас огромная проблема, связанная с разливом реки Волги. Волга разливается второй раз по непонятным причинам. Областная прокуратура проводила проверку, внесла представление всем виновным сторонам. Сейчас 7 мая. Люди не радуются, не живут на своих дачных участках, они попасть сюда не могут, - рассказывает и показывает председатель СНТ.

Чтобы снять это видео ему пришлось надеть гидрокостюм - иначе на участки не пройти, вода кругом.

- Паводок везде прошел и вдруг заливает Горьковское водохранилище, Волга вышла из берегов. Прошу принять меры прокурорского реагирования. Пускай глас простого народа им совершенно безразличен, но прокуратура в состоянии поставить их в рамка, прекратить издевательство над народом, - эмоционально заканчивает свое послание председатель "Мономера".