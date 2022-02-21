В Ярославской области пригородная электричка насмерть сбила женщину

В Ярославской области пригородная электричка сбила женщину Фото: Егор ТКАЧЕНКО

В Ярославской области пригородная электричка сбила женщину. Трагедия произошла в районе железнодорожного перегона станции Волга – Шестихино Некоузского района.

- В результате происшествия от полученных травм пострадавшая скончалась, - сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Личность погибшей установили – это 26-летняя местная жительница. Она шла по путям и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Из-за небольшого расстояния месту составов и женщиной, поезд вовремя остановить не удалось.

- Железная дорога является источником повышенной опасности. Даже при соблюдении установленного скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение. Поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно – даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдет около 1 километра. Именно поэтому переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам (на разрешающий сигнал светофора) и не пользоваться различными гаджетами во время нахождения в зоне повышенной опасности, - еще раз напомнили в транспортной полиции.

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