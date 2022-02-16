В Ярославской области ретропоезд сбил мужчину

Рыбинец луть не лишился жизни из-за красивых фотографий Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области ретропоезд, который курсирует между Ярославлем и Рыбинском, сбил мужчину. ЧП произошло вечером 12 февраля и этот день 44-летний рыбинец теперь может считать своим вторым днем рождения. Несмотря на то, что столкновения избежать не получилось, хоть машинист и применил экстренное торможение, мужчина выжил. Из серьезных травм только повреждения на руке.

Сейчас транспортная полиция проводит проверку по этому инциденту на железной дороге. Сам пострадавший рассказал, что фотографировал пейзажи и так увлекся, что не заметил приближающийся состав.

Полиция еще раз просит ярославцев быть аккуратными у железной дороги. Остановить поезд мгновенно не получится – даже при экстренном торможении по инерции он проедет еще около километра.

- Пешеходы должны переходить пути только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Нельзя пользоваться гаджетами во время нахождения в зоне повышенной опасности, - предупреждают сотрудники правоохранительных органов.