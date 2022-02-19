Двое ярославцев перевели мошенникам более полутора миллионов рублей

Злоумышленники снова действовали по телефону Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Ленинского района Ярославля обратился 23-летний местный житель. Он рассказал о том, что ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил о том, что на молодого человека хотят незаконно оформить кредит. Для того, что бы этого не произошло, ему самому нужно взять кредит и перевести эти деньги на «безопасный» счет. 23-летний ярославец так все и сделал, переведя мошенникам миллион рублей.

Похожая ситуация произошла в Кировском районе города. Испугавшись за свои сбережения, 51-летняя женщина сама перевела 650 тысяч рублей злоумышленникам.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция призывает граждан быть осторожными, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.