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Общество19 февраля 2022 11:43

В Ярославле уже пять дней ищут 29-летнего мужчину

Он ушел из дома 14 февраля
Анастасия Голубева
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В Ярославле уже пять дней ищут 29-летнего мужчину. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле уже пять дней ищут 29-летнего мужчину. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле ищут 29-летнего Дмитрия Алтунина. Он ушел из дома в Дзержинском районе города 14 февраля. С этого момент о чем ничего неизвестно.

Приметы Дмитрия: на вид 29-30 лет, рост 180 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие брюки в мелкую клеточку и рыжие кожаные ботинки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. Горячая линия ЯрСпас – 8(910)-964-08-38, - сообщили сотрудники «ЯрСпаса».