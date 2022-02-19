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Общество19 февраля 2022 10:19

МЧС предупредило ярославцев о сильных порывах ветра 19 февраля

Они могут достигать до 15-17 м/с
Анастасия Голубева
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Порывы ветра могут достигать до 15-17 м/с

Порывы ветра могут достигать до 15-17 м/с

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 февраля, в Ярославской области ожидаются сильные порывы ветра. Они могут достигать до 15-17 м/с. Из-за этого возможны проблемы с общественным транспортом, а также увеличение количества ДТП.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередач и связи, обрушениями ветхих крыш и конструкций. Так же возможны случаи травматизма среди населения, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.