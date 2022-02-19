В Ярославле мужчина угнал машину курьера, чтобы съездить к знакомой в Рыбинск Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Ленинского района Ярославля обратился местный житель. Он рассказал о том, что работает курьером и во время очередной доставки, его машину «Дэу» кто-то угнал.

Сотрудники ГИБДД задержали этот автомобиль на улице Гражданской в Тутаеве вместе с 39-летним угонщиком. Мужчина пояснил, что в Ярославле увидел незакрытую машину с ключами в замке зажигания, и решил съездить на ней к своей знакомой в Рыбинск.

- Полицией по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В соответствии с ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.