В Рыбинске устранили аварию, из-за которой без воды оставались больше 10 районов

Холодной воды у местных жителей не было около трех часов Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 18 февраля, в Рыбинске произошло аварийное отключение станции очистки воды на проспекте Ленина. В аварийно-диспетчерской службе «Северный водоканал» сообщили, что такое экстренное отключение воды связано с засорением фильтров очистки воды.

- В связи с аварийной остановкой очистных сооружений водоканала №2 на четыре часа 2/3 Рыбинска от Призмы до Перебор останутся без холодного водоснабжения. Остановку пришлось производить аварийно, поскольку засорились фильтры. Отложить отключение до ночного времени тоже нельзя, процессы водо- и теплоснабжения взаимосвязаны, - прокомментировал Алексей Рябченков, и.о.главы администрации города Рыбинска. - Дал указания «Северному водоканалу», в чей зоне ответственности находится объект, принять исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки возобновить водоподачу. На время отключения обеспечить подвоз воды в больницы. Держу ситуацию под контролем.

Через три часа после этого сообщения, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев написал о том, что авария устранена.

- Ситуацию с аварией на очистных сооружениях в Рыбинске держим на контроле. Северный водоканал уже ее устранил. Сетевой насос на подачу холодной воды запущен. Давление постепенно поднимается, - отметил Михаил Евраев. - Если где-то остаются проблемы с водой, сообщайте в комментариях. Будем следить за ситуацией не только по отчетам водоканала.

Сразу после аварии без холодной воды оставались районы Веретье-1, Веретье-2, Веретье-3, Веретье-4, поселок Переборы, Прибрежный, Западный, поселки Искра Октября, Юбилейный, Костино, Голодяево, деревни Ануфриево, Пригорки, Макарово, Пригородная.