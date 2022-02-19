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Общество19 февраля 2022 5:00

Из ярославского "Локомотива" уволили хоккеиста Рида Буше, который изнасиловал несовершеннолетнюю

Об этом сообщил хоккейный клуб
Влада Красоткина
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Рид Буше был уволен. Фото: хоккейный клуб "Локомотив"

Рид Буше был уволен. Фото: хоккейный клуб "Локомотив"

Стало известно, что ярославский хоккейный клуб "Локомотив" расстался с игроком Ридом Буше. Спортсмен был уволен.

- «Локомотив» информирует о том, что прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из Клуба 18 февраля 2022 года, - сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Напомним, что 31 января хоккеиста признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло в 2011 году. Ему назначили четыре года испытательного срока и один год лишения свободы условно.