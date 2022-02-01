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Общество1 февраля 2022 12:50

Хоккеисту "Локомотива" Риду Буше дали срок за изнасилование несовершеннолетней

Правда, условный
Влада Красоткина
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С 2021 года спортсмен выступает нападающим в ярославском клубе "Локомотив". Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

С 2021 года спортсмен выступает нападающим в ярославском клубе "Локомотив". Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

Стали известны результаты суда над хоккеистом "Локомотива" Ридом Буше. На заседании 31 января нападающего признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло в 2011 году и назначили четыре года испытательного срока и один год лишения свободы условно.

Об этом сообщает газета Детройта "The Detroit Free Press" со ссылкой на адвоката Буше Памееллу Шидлак. Ранее "КП-Ярославль" писала о том, что, 13 декабря, на слушании по делу хоккеист признал свою вину, а также о том, как спортсмен попал в ярославский клуб.

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