Хоккеисту "Локомотива" Риду Буше дали срок за изнасилование несовершеннолетней

С 2021 года спортсмен выступает нападающим в ярославском клубе "Локомотив". Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»

Стали известны результаты суда над хоккеистом "Локомотива" Ридом Буше. На заседании 31 января нападающего признали виновным в изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло в 2011 году и назначили четыре года испытательного срока и один год лишения свободы условно.

Об этом сообщает газета Детройта "The Detroit Free Press" со ссылкой на адвоката Буше Памееллу Шидлак. Ранее "КП-Ярославль" писала о том, что, 13 декабря, на слушании по делу хоккеист признал свою вину, а также о том, как спортсмен попал в ярославский клуб.