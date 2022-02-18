Директор строительной компании, обвиненный в мошенничествах при строительстве школы в Рыбинске, взят под домашний арест

Подрядчик, строивший школу в Рыбинске, отправлен под домашний арест. ФОТО: страница Алексея Рябченкова ВКонтакте

Директор ООО «Техмонтаж», которому предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере», отправлен под домашний арест.

- Вячеславу Меньшикову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 15 апреля 2022 года. Постановление в законную силу не вступило, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По версии следствия, ярославский бизнесмен причастен к хищению 90 миллионов рублей при строительстве школы в Рыбинске. Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ прямо во время совещания в этой школе. Решался вопрос о гарантийном устранении выявленных недостатков.