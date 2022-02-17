Взяли во время совещания: и.о.главы Рыбинска рассказал о задержании директора строительной компании

Школу в Рыбинске открыли в 2020 году. ФОТО: страница Алексея Рябченкова ВКонтакте

И.о.главы Рыбинска Алексей Рябченков рассказал, как происходило задержание руководителя ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова. Бизнесмену вменяют хищение 90 миллионов рублей при строительстве школы №4.

- В среду проводил совещание в школе на улице Тракторной с подрядчиком, построившим здание. В школе появляются все новые недостатки, которые компания «Техмонтаж» обязана устранить по гарантии. Во время совещания сотрудники ФСБ задержали руководителя ООО «Техмонтаж» по обвинению в хищении десятков миллионов рублей во время строительства. Ранее, при проведении следственных мероприятий, мы предоставили правоохранительным органам все документы по этому проекту. Сегодня Рыбинск является пострадавшей стороной. Очень неприятная ситуация. Уверен, следствие разберется во всех деталях, - написал Алексей Рябченков.

Строительство школы на Тракторной началось в 2019 году и завершилось с 2020-м. Стоимость работ составила около 650 миллионов рублей.