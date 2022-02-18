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Происшествия18 февраля 2022 9:14

Руководителя ООО «Техмонтаж», обвиненного в мошенничестве, могут отправить под домашний арест

Рыбинский суд приступил к рассмотрению ходатайства в отношении Вячеслава Меньшикова
Полина Вачнадзе
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Рыбинский суд начал рассмотрение ходатайства о заключении под домашний арест Вячеслава Меньшикова

Рыбинский суд начал рассмотрение ходатайства о заключении под домашний арест Вячеслава Меньшикова

Фото: Олег ЗОЛОТО

Директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков, которого обвиняют в двух эпизодах мошенничества, совершенных в крупных размерах, на время следствия может остаться под домашним арестом. Ходатайство об этом поступило в Рыбинский городской суд и он уже начал рассмотрение.

Вячеслав Меньшиков подозревается в хищении 90 миллионов рублей при строительстве школы на улице Тракторной в Рыбинске. Бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ 16 февраля прямо во время совещания в образовательном учреждении. По словам и.о. главы города Алексея Рябченкова, как раз в это время с подрядчиком обсуждали, как «Техмонтаж» будет устранять недостатки, выявленные уже во время эксплуатации здания.