Михаил Евраев напомнил об уголовной ответственности за некачественную уборку снега и льда

По итогам выездных проверок жилищного контроля возбуждено 43 административных дела Фото: Артем КИЛЬКИН

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев вчера, 17 февраля, провел прямую линию с ярославцами. Жители региона обратились к главе по самым животрепещущим вопросам. Один из них – уборка улиц городов от снега, а также очистка крыш от снега и льда.

- Работы много, но это не значит, что ситуация с уборкой города должна обстоять так, как она обстоит. По итогам выездных проверок жилищного контроля возбуждено 43 административных дела, сумма штрафов – более 4 миллионов рублей, - сказал Михаил Евраев.

Вспомнил он и недавний случай с падение льда на голову 90-летней пенсионерки, назвав его вопиющим. После оперативного совещания по уборке крыш от снега и наледи, своей должности лишился глава ярославского Госжилнадзора.

- Я не хочу, чтобы Госжилнадзор работал только по обращениям. Нет ничего сложного в том, чтобы пройтись по городу и посмотреть, где сосульки висят, где снег не убран и сразу принять меры, - прокомментировал ситуацию врио губернатора.

Михаил Евраев предупредил управляющие компании, в частности, их руководителей, не только об административной, но и об уголовной ответственности за невыполнение своих обязанностей.

- По ситуации с ветераном я обратился в прокуратуру о рассмотрении вопроса привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Это не шутки! Это вопрос не только комфортной среды, но и вопрос жизни и безопасности людей. Будем принимать меры, чтобы навести порядок, - сказал Михаил Евраев.