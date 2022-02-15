После критики из-за неубранного снега уволился глава департамента госжилнадзора Ярославской области

Административные дела по факту ненадлежащей уборке придомовых территорий были возбуждены в отношении 20 управляющих компаний Фото: Рада Шпилевая

В правительстве Ярославской области прошло оперативное совещание по уборке города от снега. После ЧП с 90-летней пенсионеркой, которой глыба льда, упавшая с балкона, пробила голову, врио губернатора Михаил Евраев распорядился в срочном порядке привести крыши зданий в надлежащее состояние. На эту работу была дана почти неделя, однако существенно ситуация не поменялась: ярославцы продолжают жаловаться и на сосульки, свисающие с домов, и на снежную кашу под ногами.

Как сообщил директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Давид Бараташвили, административные дела по факту ненадлежащей уборке придомовых территорий были возбуждены в отношении 20 управляющих компаний. 16 из них оштрафовали в общей сложности на 3,5 миллиона рублей, другим вынесли предупреждения.

Однако такое положение дел Михаила Евраева не устроило.

– Вы не выполняете полноценно вашу работу. Почитайте, что люди пишут, посмотрите, что происходит в городе Ярославле и в других городах с сосульками. Кого интересует один штраф в день? И кого интересуют предупреждения? Никого. По данным Центра управления регионом, в топе обращений от граждан по-прежнему не убранные от снега дороги, дворы, крыши домов, – сказал глава области. – Поступили к вам обращения от граждан, не поступили, не на этом должна работа строиться. Процесс никого не интересует. Интересует результат. А его нет. Департамент должен стать штабом по работе в первую очередь с муниципальными органами власти и проявлять инициативу. Не сбивают собственники со своих балконов сосульки, сбивает за них управляющая компания – значит, собственникам выставляют платежки за оказанную услугу. Тогда собственники начнут понимать, что все материально. То же самое касается юридических лиц. И это ваша зона ответственности – организовывать полноценный контроль и добиваться привлечения к ответственности всех, кто нарушает.

Досталось и главам муниципальных образований. Им врио губернатора напомнил, что несчастный случай может повлечь за собой не только административное, но и уголовное наказание.

Итогом оперативного совещание стало решение Давида Бараташвили написать заявление об увольнении по собственному желанию.