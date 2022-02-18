В Ярославле будут судить женщину, которая ударила полицейского в баре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 34-летняя местная жительница обвиняется по статье «Применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В ноябре прошлого года женщина отдыхала в одном из баров города и поссорилась с администрацией этого заведения. Сотрудники бара вызвали наряд полиции для разрешения конфликта, но ярославна только ухудшила ситуацию, ударив по лицу полицейского, который пытался выяснить обстоятельства ссоры.

- В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину признала в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд. Дата рассмотрения дела не назначена, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Наказания по указанной статье предусмотрены разные: от штрафа в 200 тысяч рублей до реального лишения свободы сроком до 5 лет.