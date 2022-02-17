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Общество17 февраля 2022 13:52

В ярославской гимназии №3 появится первый «Школьный кванториум»

Открытие запланировано на 1 сентября
Анастасия Голубева
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Открытие запланировано на 1 сентября

Открытие запланировано на 1 сентября

Фото: Правительство Ярославской области

В ярославской гимназии №3 будет открыт «Школьный кванториум». Он должен начать свою работу 1 сентября. Кванториум организуют на базе школьных лабораторий. Во время уроков они будут использоваться, как обычные учебные кабинеты, в остальное время - как лаборатории биологии, химии, физики, технологии, информатики.

Помимо этого, будет создана лаборатория робототехники – робоквантум.

- Дизайн-проект «Школьного кванториума» уже утвержден, на очереди – закупка оборудования. Планируется приобрести 3D-принтер, паяльную станцию, интерактивные мобильные панели, квадрокоптеры. Также в перечне – цифровые лаборатории, которые помогут в освоении отдельных тем, например, цифровые датчики для исследований здоровья человека, экологии, - рассказали в правительстве Ярославской области.

«Кванториум» будет доступен и другим школьникам Заволжского района города.