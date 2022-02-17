В Ярославской области 26 и 27 февраля состоится этап Кубка мира по фристайлу Фото: Мария ЛЕНЦ

В спортивном комплексе «Подолино» под Ярославлем 26 и 27 февраля будет проходить этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «акробатика».

В первый день соревнований, 26 февраля, спортсмены выступят в индивидуальном зачете, 27 февраля – в командном.

- Наша основная задача – максимально комфортно провести турнир для делегаций из всех стран, – подчеркнула заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. – Спортсмены начнут приезжать к нам в регион уже после завершения Олимпийских игр в Пекине, поэтому необходимо осуществить размещение, транспортировку и создать комфортные условия для тренировочного процесса непосредственно перед этапом Кубка мира.

На этап Кубка мира собираются приехать 36 атлетов из восьми стран. В предварительный состав сборной России вошли девять спортсменов из Ярославля, Москвы и Башкортостана. Старший тренер национальной команды – ярославец Александр Понгильский.