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Общество17 февраля 2022 6:59

В Ярославле изменилось расписание восьми автобусов

Изменения коснулись работы транспорта только в будни
Полина Вачнадзе
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В Ярославле с 17 февраля изменилось расписание движения восьми автобусов

В Ярославле с 17 февраля изменилось расписание движения восьми автобусов

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 17 февраля изменилось расписание движения восьми автобусов. Речь идет о маршрутах №№4, 8, 11, 41А, 41Б, 42, 53 и 76.

Ранее корректировки в работу общественного транспорта вносили из-за болезни водителей и кондукторов, сейчас ситуация немного улучшилась.

- Поэтому было принято решение о полном, либо частичном восстановлении выпуска на части автобусных маршрутов. Изменения в графике коснутся только рабочих дней, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Узнать расписание движения нужного вам автобуса можно на сайте «Яргортранс».