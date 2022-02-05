Из-за болезни водителей в Ярославле изменится график работы четырех автобусов

В Ярославле из-за болезни водителей и кондукторов изменится график работы четырех автобусов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле из-за болезни сотрудников автопредприятия изменится график работы четырех автобусов: №№ 18, 19, 25 и 85. Уже со следующей недели интервалы движения будут увеличены.

В данный момент на больничных находятся 25% водителей и порядка 17 % кондукторов – дефицит работников серьезный. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, корректировка расписания – мера вынужденная.

Не исключено, что будет изменен и график работы других автобусов города. Корректировки планируют вносить только по тем маршрутам, где дефицит водителей существенный. Но самые востребованные рейсы сохранят.