Спортсменка из Рыбинска взяла две золотые медали на первенстве России по гиревому спорту

Спортсменка из Рыбинска завоевала две золотые медали Фото: Правительство Ярославской области

На юношеском первенстве России по гиревому спорту 15-летняя спортсменка из Рыбинска Алена Дрожженикова взяла две золотые медали. Соревнования проходили в Казани, побороться приехали более 500 участников.

- Алена Дрожженикова выступила в младшей группе в весовой категории «48 килограммов». Первую золотую медаль спортсменка завоевала в дисциплине «толчок по длинному циклу», показав результат – 75 подъемов двух гирь весом по 16 килограмм за 10 минут. Второе золото – в дисциплине «рывок»: 233 подъема 16-килограммовой гири, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Алена вошла в состав сборной команды России для участия в первенстве мира. Помимо этого, спортсменка прошла отбор на финальный этап юношеской спартакиады учащихся страны, которая состоится в августе в Рыбинске.