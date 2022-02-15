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Общество15 февраля 2022 15:20

Ярославцу, который избил подростка, грозит два года лишения свободы

Следователи завершили расследование и передали дело в суд
Влада Красоткина
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После встречи с соседом подросток попал в больницу. Скриншот с видео, страница Николая Кудрявцева, "Фейсбук"

После встречи с соседом подросток попал в больницу. Скриншот с видео, страница Николая Кудрявцева, "Фейсбук"

В Кировский суд Ярославля передали дело против 55-летнего ярославца, которого обвиняют в побоях 14-летнего подростка.

- Утвержден обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 55-летнего жителя города. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в судебный участок № 3. Дата рассмотрения дела не назначена, - сообщили в областной прокуратуре.

За преступление по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, "драка" произошла в декабре 2021 года, из-за того что ребенок ударил ногой по примерзшей калитке.