В центре Ярославля 54-летний мужчина избил подростка

После встречи с соседом подросток попал в больницу. Скриншот с видео, страница Николая Кудрявцева, "Фейсбук".

В Ярославле 4 декабря в одном из дворов на улице Рыбинской 54-летний мужчина избил 14-летнего подростка. О случившемся в соцсетях рассказал отец юноши.

- Вечером 4 декабря на моего сына напал наш сосед. Вася выходил из двора, и, пытаясь открыть примерзшую калитку у дома, ударил ее ногой. На что тут же неожиданно получил серию ударов в голову и корпус, а потом серию ругательств и угроз. Удар по голове был такой силы, что у ребенка вылетели из ушей наушники, а позже было диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, - написал отец пострадавшего подростка Николай Кудрявцев.

Николай написал заявление в полицию, просит обратить внимание на случившегося детского омбудсмена и уполномоченного по правам человека в регионе. Мужчина, который работает учителем, боится, что виновник останется безнаказанным.

СКР по Ярославской области начал проверку произошедшего.

- Степень тяжести вреда здоровью, причиненного подростку, будет оценена в рамках судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.