В Ярославле идет подготовка к Чемпионату мира по волейболу Фото: Максим ПЕСКОВ

В Ярославле это осенью пройдет Чемпионат мира по волейболу. Площадкой для этих соревнований станет «Арена-2000. Локомотив».

На заседании антитеррористической комиссии мэр города Владимир Волков сообщил, что на сегодняшний день все объекты, затрагивающие проведение Чемпионата, прошли процедуры обследования и имеют паспорта безопасности. Уже сейчас они обеспечены видеонаблюдением, кроме того будут установлены дополнительные камеры. Разработаны и проверены маршруты следования между объектами турнира.

— Усилен контроль за соблюдением пропускного режима в местах стоянки и ремонта транспорта, проводятся дополнительные инструктажи работников для своевременного выявления признаков взрыво- и пожароопасных предметов и веществ, — отметил мэр Ярославля.