В Рыбинске для первоклассников организовали дневной лагерь во время каникул

Дети отдыхают с 14 по 20 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске для первоклашек, у которых идут каникулы с 14 по 20 февраля, организовали дневной лагерь. Он работают с 14 по 18 февраля. Туда отправились 336 учеников.

— Организованный отдых, питание позволяют выдержать режим дня первоклассника, что очень важно для дальнейшего включения в учебный процесс. В настоящее время организованным отдыхом охвачены 336 детей. Все мероприятия проводятся в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Ребята посещают учреждения культуры, спорта и дополнительного образования, — рассказала Светлана Смирнова, первый заместитель директора департамента образования.

За пять дней лагеря первоклассники побывают на разных экскурсиях, мастер-классах, спортивных мероприятиях и даже придут в виртуальный концертный зал.