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Общество15 февраля 2022 13:20

В Любимском районе Ярославской области будут выращивать европейских муфлонов

Животных купили в Словакии
Анастасия Голубева
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В Любимском районе Ярославской области будут выращивать европейских муфлонов

В Любимском районе Ярославской области будут выращивать европейских муфлонов

Фото: Правительство Ярославской области

На ферму в Любимском районе Ярославкой области купили 100 муфлонов. Животных привезли из Словакии. Теперь они живут на зооферме Анны Авериной по соседству с пятнистыми и белохвостыми американскими оленями и европейской ланью.

- В прошлом году зоохозяйство Анны Авериной реализовало животных на сумму 42 миллиона рублей, закуплено техники на 5 миллионов рублей. Корма здесь заготавливают самостоятельно: выращивают кукурузу, зерно, сушат сено, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Европейских муфлонов можно продать в зоопарк или сафари-парк. Возможно, в будущем в регионе создадут комплекс для отдыха на природе, где можно будет увидеть этих интересных животных.