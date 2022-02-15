Мэр Ярославля из-за снега еле открыл дверь собственного подъезда

В снегу, который скинули с крыши дома недели две назад, забуксовал трактор. ФОТО: читатель КП

Проблемы простых ярославцев, которые каждый день вынуждены преодолевать снежные сугробы и снежную кашу, оказывается, знакомы и мэру города. На оперативном совещании, которое прошло сегодня, 15 февраля, градоначальник рассказал, что сам с трудом сумел выйти из подъезда дома.

- Дверь еле смог открыть. Высота сугробов – более полутора метров, весь двор завален. За зиму вывозили один лишь раз. Не хочу обращать внимание именно на свой двор, нужно по всем дворовым территориям пройти. Ни пройти, ни припарковаться. Вдоль фундамента идешь, держась за стену, потому что другого варианта выйти нет, - сказал Владимир Волков.

И попросил обратить внимание именно на Кировский район, который, по его мнению, находится в самом сложном положении из-за узких дворов, исторической застройки, большого количества домов со скатными крышами и отсутствия газонов, куда можно складировать снег. Глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин с тем, что проблема есть, согласился. Он собирается обсудить с управляющими компаниями вопрос вывоза снега. Сейчас они отказываются это делать, ссылаясь на то, что тарифами это не предусмотрено.

Вчера, 14 февраля, в правительстве области прошло совещание по уборке придомовых территорий от снега и очистке крыш от льда. После критики в адрес департамента, заявление по собственному написал глава госжилнадзора Давид Бараташвили.