«Зачем нам все эти службы»: горожане жалуются на улицы, заваленные снегом

Коляски буксуют в снежной каше. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Снежная зима обернулась для ярославцев настоящим кошмаром: сверху сосульки, внизу каша. Тротуары завалены снежным месивом, по которому с трудом передвигаются молодые и здоровые люди, что говорить о детях и пожилых, для которых переходи из точки А в точку В по городу превращается в полосу препятствий.

- Центр, люди передвигаются с трудом. Вопрос к властям – так положено теперь. Пусть тогда дадут рекомендации по передвижению ярославцев и гостей города. Чувствуется один стиль – убирать снег с тротуаров не надо, - пишет автор поста в группе «»Жесть Ярославля».

- Этот бардак везде, за все выходные ни одной техники не видно!

- Квест по-ярославски: пройди и не сломай ноги!

Центр города завален снегом. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- Живого места в городе нет.

- Полное безобразие. Ничего не чистится. Гулять невозможно. Власть, ты где? Начните уже работать, контролировать службы. Позор!

- Такого безобразия не было никогда! Противно и обидно, что никто за это не ответит и что мы никак не можем на это повлиять. Разве что самим убирать, только тогда зачем нам все эти службы, которые обязаны это делать, - пишет Наталья Ширяева в группе «Ярославль LIVE».

- Сейчас такая картина в любом уголке Ярославля: двор или центральная улица уже не имеет значение. Улица Свободы - самый центр! Отлично убрали проезжую часть за счет тротуара - он полностью завален снегом с дороги. Может это не видно чиновникам, проезжающим на автомобилях, а вот жителям города ощутимо и только не прибавляет доверия и «любви» к руководству города.

- За всю зиму с коляской выходила раз 5-6, нет сил ее таскать на себе, да еще если колеса отвалятся, в ремонт надо будет вложиться. Гуляем на балконе. А что делать…