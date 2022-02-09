В Ярославле лед с крыши упал на голову пенсионерке: следственный комитет начал проверку

Лед с крыши разбил голову ярославской пенсионерке Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКР по Ярославской области начал проверку из-за падения ледяной глыбы на голову 90-летней женщины. ЧП произошло сегодня, 9 февраля, на улице Клубной. Снег и лед сошли с крыши пятиэтажки, рядом с которой прогуливались пенсионерка и ее дочь. С глубокой травмой головы бабушку доставили в больницу.

- Организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Будет установлено наличие или отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за своевременную очистку крыш.

Проверку проводит и прокуратура Ярославской области.