В Ярославской области активно продолжается вакцинация от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области количество заболевших коронавирусом пока только растет. За сутки новый антирекорд – 1 638 человек заразились COVID-19. В связи с этим, жители региона продолжают активно прививаться.

- На данный момент завершили вакцинацию 610 798 человек. Развернуто 57 прививочных пунктов в 34 медорганизациях. Функционируют 53 мобильные бригады и 46 мобильных пунктов, - сообщили в правительстве Ярославской области.