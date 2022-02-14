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Здоровье14 февраля 2022 13:04

В Ярославской области активно продолжается вакцинация от COVID-19

На данный момент прививку сделали более 600 тысяч человек
Анастасия Голубева
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В Ярославской области активно продолжается вакцинация от COVID-19

В Ярославской области активно продолжается вакцинация от COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области количество заболевших коронавирусом пока только растет. За сутки новый антирекорд – 1 638 человек заразились COVID-19. В связи с этим, жители региона продолжают активно прививаться.

- На данный момент завершили вакцинацию 610 798 человек. Развернуто 57 прививочных пунктов в 34 медорганизациях. Функционируют 53 мобильные бригады и 46 мобильных пунктов, - сообщили в правительстве Ярославской области.