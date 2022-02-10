В Рыбинске автобусы временно начали ездить без кондукторов Фото: Администрация Рыбинска

В рыбинском ПАТП №1 заболело большое количество сотрудников, и поэтому автобусы временно начали ездить без кондукторов. Оплачивать проезд нужно у водителя во время остановки. Способ оплаты не изменился – горожане могут оплатить и наличным, и безналичными средствами.

Сейчас в городе пока лишь три автобуса работают без кондукторов. Но помимо этого, уменьшилось количество рейсов и изменилось расписание, так как из 37 автобусов ездят только 32.

- На период роста заболеваемости по причине нехватки кондукторов было принято решение запустить автобусы без кондуктора, чтобы обеспечить выполнение утвержденного расписания. В автобусах с открытой кабиной оплата производится у водителя: как наличными средствами, так и безналичными через терминал, - рассказал и.о. директора ПАТП №1 Игорь Дементьев.

Возможно, в будущем автобусы без кондуктора станут нормой, и жители будут оплачивать проезд по новой современной системе.