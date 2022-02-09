В Рыбинском районе в ДТП погиб водитель легковушки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рыбинском районе сегодня, 9 февраля, примерно в 9:20 на дороге «Рыбинск-Глебово» около деревни Глушицы произошло ДТП. Столкнулись три легковушки: «Рено», «Опель» и «Лада».
В результате аварии погиб 72-летний водитель «Рено».
Двух человек отвезли в больницу, с ними работают врачи.
- На месте ДТП работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.