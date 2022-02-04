В Ярославле из-за нечищеных дорог в снегу вновь застряла машина скорой помощи

В Ярославле на улице Зелинского у дома №5 в снегу забуксовала машина скорой помощи. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на улице Зелинского у дома №5 в снегу забуксовала машина скорой помощи. Видео, как автомобиль выталкивают медики и прохожие, опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле».

- Двор не чистили больше недели, - уточняет автор ролика.

В итоге машину все же вызвонили из снежного плена.

- Жалко врачей, и так вызовов уйма, а тут еще застрянешь во дворе из-за того, как у нас убирают город. Самая жесть, что, судя по виду, это машина реанимации, тут уж не до того, газует он или руль выкручивает, может счет на минуты идет.

И это далеко не первый случай, когда машины "скорой" из-за снега не могут быстро выехать из ярославских дворов.