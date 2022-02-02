В не чищенном от снега дворе Ярославля забуксовала скорая помощь

скорая помощь застряла в снежной каше брагинского двора. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В снежной каше двора Дзержинского района Ярославля сегодня, 2 февраля, застряла машина скорой помощи. На помощь медикам пришли двое прохожих, причем один из них явно в возрасте. Они старались вытолкать автомобиль из снежного месива.

Происходящее снимал на видео житель дома, он и выложил кадры в социальную сеть.

- "Скорая" заехала и не может выехать. Вот так у нас чистят дворовые территории. Брагино, 8-ой микрорайон, - комментирует мужчина.

Не известно, как долго ярославцы выталкивали автомобиль и чем закончилась эта история. Но подобное в нашем городе случается не впервые.