Подростка из Рыбинска задержали за «минирование» Петровской школы-интерната

Анонимным «террористом», который в конце января сообщил о том, что Петровская школа-интернат заминирована, оказался 17-летний подросток из Рыбинска. Из-за его письма пришлось эвакуировать 49 школьников и педагогов, после чего проводить обследование здания. Никаких взрывных устройств в помещениях обнаружено не было.

Правоохранительные органы и региональная антитеррористическая комиссия установили, что сообщение было отправлено через анонимный сервис, который находится в Малайзии.

В настоящее время подросток задержан, с ним работают оперативники. Судя по всему, родителям придется заплатить крупный штраф за крайне неудачную шутку их сына.

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