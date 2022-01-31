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Происшествия31 января 2022 14:05

В учебных учреждениях Переславля опасных предметов не обнаружили

Поступила информация о минировании двух образовательных учреждений
Полина Вачнадзе
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Всех учащихся и сотрудников учебных учреждений Переславля, куда поступило сообщение о минировании, эвакуировали. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

Всех учащихся и сотрудников учебных учреждений Переславля, куда поступило сообщение о минировании, эвакуировали. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

Сегодня, 31 января, в двух учебных учреждениях Переславля-Залесского работали оперативники: поступила информация, что там заложены взрывные устройства. Ранее сообщалось о трех «заминированных» образовательных учреждениях, но в пресс-службе регионального УМВД данные уточнили.

- Поступили сообщения о якобы существующей угрозе в двух учебных заведениях в Переславле-Залесском. В результате проведенной проверки информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружено, - уточнили в полиции.

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