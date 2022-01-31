В Ярославской области «заминировали» три учебных заведения

В Ярославской области эвакуировали колледж из-за сообщения о минировании. Скриншот с видео, группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

31 января три учебных учреждения Ярославской области получили сообщения о минировании. Всех учащихся и сотрудников сражу же эвакуировали.

- В Переславле-Залесском неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что заминирован колледж имени Александра Невского. Были эвакуированы все корпуса, в том числе и общежитие, - рассказали в группе «Переславль LIVE» ВКонтакте.

Эвакуация также прошла в школе-интернате № и в училище №37, сообщают в социальных сетях. В полиции случившееся пока не комментируют.