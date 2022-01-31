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Здоровье31 января 2022 13:32

В ярославском депздраве назвали причину очереди за ПЦР-тестами

Несколько десятков человек стояли в очереди в больнице №2
Полина Вачнадзе
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В депздраве пояснили, почему образовалась очередь, чтобы сделать ПЦР-тесты. ФОТО: группа "Подслушано Ярославле" ВКонтакте

В депздраве пояснили, почему образовалась очередь, чтобы сделать ПЦР-тесты. ФОТО: группа "Подслушано Ярославле" ВКонтакте

Утром 31 января у больницы №2 Ярославля скопилась большая очередь: ярославцы и с подтвержденным коронавирусом, и с подозрением на него, вместе ждали, когда им сделают ПЦР-тесты.

В областном департаменте здравоохранения и фармации пояснили, что очередь связана с ростом заболеваемости COVID-19. Действительно, сегодня в области поставлено 547 новых диагнозов, вчера – 494. Заболевших становится все больше, а медицинского персонала не хватает.

- В заборе мазков для ПЦР-диагностики в поликлинике клинической больницы заняты пять медицинских сотрудников, - сообщили в депздраве.

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