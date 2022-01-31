Ярославцы выстроили в очередь, чтобы сдать ПЦР-тест

Ярославцы выстроили в очередь за ПЦР-тестами. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

У ярославской клинической больницы №2 на улице Попова выстроилась очередь, чтобы сдать ПЦР-тест.

- Неделю назад я один был на тест. Теперь побольше, - пишет автор поста в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

Фото было сделано в 08:20 утра сегодня, 31 января. По словам тех, кто эту очередь отстоял, вместе находились и только что заболевшие, и пациенты, которым был необходим повторный мазок.

- Мы стояли с ковидом всей семьей.

- Все в одной очереди, сама стояла также два раза с подтвержденным.

- Сейчас эти люди сдают тест, через четыре дня будут в такой же очереди с 10 до 12 стоять, чтобы им лекарства выписали. А до этого они по 3-4 часа просидели в очереди к врачу, чтобы получить направление на мазок.

А ситуация с коронавирусом в Ярославской области продолжает ухудшаться. Вчера по данным оперштаба, было поставлено 494 новых диагноза.