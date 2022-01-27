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Общество27 января 2022 13:45

В Ярославле на ремонт ТЮЗа выделят 792 миллиона рублей

Проект капитального ремонта одобрен
Анастасия Голубева
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Проект капитального ремонта одобрен

Проект капитального ремонта одобрен

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в июне этого года начинается капитальный ремонт в ТЮЗе и театре кукол. Проектно-сметная документация уже одобрена. Всего на работы выделят 792 миллиона рублей. Новы вид театр должен приобрести к 2024 году.

– Нас ждет капитальный ремонт с элементами модернизации механики сцены и постановочного освещения, – пояснила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Для театров это будет непростой период, им придется временно покинуть здание, но их профессиональная деятельность не прекращается. Спектакли будут проходить на разных сценах города и области.

Капитальный ремонт не проводился в ТЮЗе с 1983 года. Обновлять будут все: и зрительные залы, и фойе, и театральные цехи и служебные помещения.

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