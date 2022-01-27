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Происшествия27 января 2022 14:30

Бывший сотрудник банка незаконно оформил на ярославца микрозайм

Мужчина собирается возместить ущерб
Анастасия Голубева
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Бывший сотрудник банка незаконно оформил на ярославца микрозайм

Бывший сотрудник банка незаконно оформил на ярославца микрозайм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 36-летний местный житель и рассказал о том, что неизвестные оформили на него микрозайм на 16 тысяч рублей. Мужчина узнал об этом случайно, когда пришел в банк по другому вопросу.

Сотрудники полиции установили 26-летнего подозреваемого, который позже во всем признался. Раньше он работал в банке, и, используя личные данные клиента, взял на него кредит. Этим клиентом и оказался потерпевший.

- Полицией Фрунзенского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемым даны признательные показания, он намерен возместить ущерб. Расследование продолжается. В соответствии со статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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