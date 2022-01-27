Ярославцы привезли в зоопарк свои елки после новогодних праздников

Елки уже начали использовать для животных Фото: Правительство Ярославской области

В зоопарк Ярославля местные жители привезли свои елки после новогодних праздников. Хвойные деревья принимали в рамках акции «Подари елку зоопарку», которая как раз завершилась.

- Звери получили достаточное количество хвойных деревьев. Они уже используются в качестве добавок к рациону, из них смастерили живые изгороди и теплые подстилки для вольеров, - поделились сотрудники зоопарка.

Животные с удовольствием уплетают то, что принесли горожане. И олени, и козы, и лемуры, и даже птицы лакомятся ветками и иголками елок.