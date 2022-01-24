В Ярославской области вновь увеличили число коек для COVID-пациентов

В Ярославской области вновь увеличили число коек для пациентов с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области вновь растет число заболевших коронавирусом, многим ярославцам требуется госпитализация. В связи с этим было принято решение увеличить коечный фонд в клиниках региона.

На данный момент в 15 больницах Ярославской области для пациентов с коронавирусом развернуты 1615 коек, неделей ранее было на 200 меньше. С COVID-19 и подозрением на него госпитализированы 1194 пациента. 135 из них (11%) находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, у 1037 (87%) состояние средней степени тяжести.

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