В баре Ярославля мужчина напал с ножом на своего знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

20-летний житель Дзержинского района Ярославля совершил действия, относящиеся к статье «Покушение на убийство».

В мае прошлого года молодой человек вместе со своим 40-летним знакомым пошли отдохнуть в один из местных баров Брагино. Там между приятелями завязалась ссора, и 20-летний ярославец схватился нож, который лежал на барной стойке. После этого, он изрезал тело и голову знакомого. К счастью, врачи быстро отреагировали на вызов и потерпевший остался жив.

- В соответствии с заключением стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы в момент совершения преступления фигурант уголовного дела находился в состоянии невменяемости вследствие психического расстройства и нуждается в принудительном лечении, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении рекомендованной принудительной меры медицинского характера.