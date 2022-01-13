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Общество13 января 2022 15:20

В Ярославле построят дом для переселения 83 семей из аварийного жилья

На него выделено более 170 миллионов рублей
Анастасия Голубева
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В Ярославле построят дом для переселения 83 семей из аварийного жилья

В Ярославле построят дом для переселения 83 семей из аварийного жилья

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на проспекте Дзержинского строят дом для переселения горожан из аварийного жилья. В него переедут 83 семьи их разных районов города. На новостройку выделено более 170 миллионов рублей.

– По контракту жилой дом должен быть готов до декабря текущего года, но поставили перед подрядчиком задачу максимально сократить сроки без потери качества. Важно, чтобы семьи как можно быстрее смогли получить комфортные квартиры и не подвергали свои жизни опасности в аварийных домах, – сказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Общая площадь для расселения – 3538 квадратных метров.