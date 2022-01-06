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Происшествия6 января 2022 8:36

В Рыбинске мужчина украл телефон и планшет у своего знакомого

Приятели вместе выпивали
Анастасия Голубева
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В полицию Рыбинска обратился житель микрорайона Веретье

В полицию Рыбинска обратился житель микрорайона Веретье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Рыбинска обратился житель микрорайона Веретье и рассказал о том, что после посиделок со своим знакомым, у него пропал сотовый телефон и планшет. Общая стоимость гаджетов – около 32 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли вора. Им оказался 34-летний местный житель, который признался в хищении техники. Он решил украсть ее, когда они выпивали со своим приятелем, последний отошел в другую комнату, а подозреваемый, недолго думая, забрал себе телефон и планшет.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято. Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.