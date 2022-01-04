В Ярославле с 10 января семь автобусов будут работать по новому расписанию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле после праздничных выходных у некоторых автобусных маршрутов изменится расписание.

С 10 января по новому графику начнут работать автобусы №4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный», №7 «Улица Гудованцева - 15 МКР», №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР», №33 «ПАТП №1» - Областная больница», №41Б «Богоявленская площадь - Улица Индустриальная», №42 «15 МКР - Поселок Куйбышева», №53 «ПАТП № 1 - Улица Сахарова». Изменения касается только рабочих дней.

Помимо этого, с 1 января по новому расписанию и маршруту начал ходить автобус №19 «Химзавод «Луч» - Улица Гудованцева».

- Движение автобусов организуется в кольцевом режиме (по часовой стрелке): от остановочного пункта «Химзавод «Луч» по Юго-Западной окружной дороге, улицам Гудованцева, Закгейма, Маланова, Стачек, Носкова, Зеленцовской, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, улицам Институтской, Гагарина, Павлова, Московскому проспекту, Юго-Западной окружной дороге до остановочного пункта «Химзавод «Луч». Также на участке между остановочными пунктами «Арена-2000» и «Улица Павлова» вводится заезд на улицу Гагарина (остановочный пункт «Больничный городок»), - сообщили в Яргортрансе.