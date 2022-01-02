В Ярославской области сотрудники Росгвардии за год спасли 15 человек

сотрудники Росгвардии, которые не дали бабушке замерзнуть в сугробе, после спасения навестили ее. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

За минувший год сотрудники ярославского Управления Росгвардии не раз приходили на помощь людям: помогали пенсионерам, которые в силу разным причин не могли добраться до дома, спасали от мороза автомобилистов, оказывали помощь пострадавшим в ДТП, сдавали кровь для пациентов медучреждений.

- При патрулировании мы всегда обращаем внимание на пожилых людей. Им бывает трудно самим позвать на помощь, поэтому стараемся подъехать ближе и узнать что случилось. В тот раз мы сразу поняли, что человек в беде. Очень рады, что успели, и сейчас Алевтина Владимировна дома рядом с родственниками, - рассказывает сержант полиции Евгений Б., который в феврале этого года во время патрулирования в Тутаеве заметил пожилую женщину, которая поскользнулась, упала в сугроб и не могла оттуда выбраться. Еще немного и пенсионерка замерзла бы насмерть.

Евгений с напарником поспешил на помощь. Росгврадейцы вызвали бригаду скорой помощи и оставались с пострадавшей до их приезда. Прибывшие медики госпитализировали пенсионерку со сложным переломом. Впоследствии сотрудники навестили женщину дома.

Неоднократно сотрудники Росгвардии помогали вернуться домой пожилым людям. Например, неделю назад в Ярославле сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь 78-летнему местному жителю, который оказался на морозе в легкой одежде и не мог вернуться домой. Сотрудники Росгвардии посадили 78-летнего ярославца в прогретый патрульный автомобиль, после чего, сумев связаться с его родственниками, доставили мужчину домой.

Всего за 2021 год сотрудники и военнослужащие Росгвардии более 1000 раз пришли на помощь людям по всей России.

О военнослужащих и сотрудниках ведомства, которые спасли людей, попавших в беду Росгвардия рассказала в видеоролике.