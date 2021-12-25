В Ярославле сотрудники Росгвардии не дали насмерть замерзнуть пожилому мужчине

В Ярославле сотрудники Росгвардии и неравнодушный прохожий спасли пожилого человека. 78-летний дедушка не понятно как оказался на улице в легкой одежде в самый пик морозов - температура была ниже -30 градусов, был объявлен оранжевый уровень опасности.

Мужчину, который шел по морозу в летней одежде и обуви заметил прохожий. Человек оказался добрым и не смог пройти мимо замерзающего старичка. Прохожий позвонил в правоохранительные органы и на место выехал патрульный наряд Росгвардии. Росгвардейцы посадили дедушку в теплый автомобиль, а сами стали искать его родственников. Как только родных нашли и они рассказали, где живет пожилой человек, его доставили домой. Жизнь пенсионера оказалась вне опасности.